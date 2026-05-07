磐越自動車道で6日に発生したバスの事故をめぐって、乗っていた生徒が通う北越高校では7日朝、全校生徒に事故の経緯について説明がありました。事故があったのは福島県の磐越道・上り線です。6日、北越高校男子ソフトテニス部の部員を乗せたマイクロバスがガードレール手前のクッションドラムに衝突しました。この事故で運転手を含む18人が重軽傷を負ったほか、稲垣尋斗さん17歳が亡くなりました。北越高校では7日朝、