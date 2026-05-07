住宅ローン変動金利は、15年ぶりに1％を超えるなど上昇傾向にあり、固定金利との差が縮小しつつあります。住宅ローン比較診断サービス『モゲチェック』を運営する株式会社MFS（東京都千代田区）が実施した「住宅ローン」に関する意識調査によると、繰上返済のトリガーとなる金利水準は「3％」が最多となりました。【調査結果】住宅ローンの変動金利が何％に上がったら繰上返済しますか？調査は、25〜54歳の住宅購入検討者・住宅ロ