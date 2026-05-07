上司や先輩が部下の業務サポートや業務量調整など、過剰な配慮を行うことで、結果的に部下や後輩の成長機会を奪う「ホワイトハラスメント」が注目されています。【調査結果】「ホワイトハラスメント」と受け止められる言動は？株式会社マイナビ（東京都千代田区）が実施した「中途入社1年以内の社員に聞いた“ホワイトハラスメント”に関する調査」によると、ホワイトハラスメント経験者の約7割が「今後1年以内に転職の意向」を示