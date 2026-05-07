ダイハツ新型「軽バン」に注目！2025年10月に開催された「ジャパンモビリティーショー2025」で、ダイハツは「ミゼットX」や「K-VISION」などのコンセプトカーを展示。そのなかに「e-ATRAI STICKER FACTORY」というモデルがあったのですが、これは、名前のとおりダイハツ「アトレー」のBEV（バッテリー電気自動車）で、2026年2月2日に「e-ATRAI（イー・アトレー、以下eアトレー）」という車名で正式に発売されました。【画像】