ブランド初の3列SUV型バッテリーEVレクサスは2026年5月7日、新型3列シートSUV「TZ」を世界初公開しました。日本では2026年冬の発売を予定しています。どのようなモデルなのでしょうか。新型TZは3列シートSUVタイプのBEV（バッテリー電気自動車）です。レクサスブランドとしては初のBEV3列シートSUVとなります。【画像】これがレクサス「新型3列シートSUV TZ」です！ 画像で見る（30枚以上）開発コンセプトは「Driving Lo