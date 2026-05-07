「3年目は勝負の年。やるべきことをやっていれば、チャンスはくると思っていました。比嘉さん（幹貴・1軍投手コーチ）や宮城さん（大弥投手）と同じ舞台に立つことができるようになって、うれしいです」。支配下登録することが決まった約1時間半後の5月5日午後、本拠地・京セラドーム大阪の地下駐車場で、宮國凌空（りく）投手が静かな口調で喜びを表した。宮國は沖縄県宜野湾市出身。チームのエース・宮城も汗を流した「宜野