きのう夜、名古屋市中区で「刃物で刺された」などと警察に通報があり、顔から血を流している18歳の男性が病院に搬送されました。 【現場の画像】名古屋･栄で｢友人が刃物で刺された｣ 頬や鼻から血を流した18歳男性… 中区栄3丁目の駐車場 警察が殺人未遂事件として捜査しています。 （近くで働く人）「言い合いというか、そんな感じになっていた。血が出ていた。タオルで顔を押さえている感じ」 上下黒い服を着た男2人に襲われ