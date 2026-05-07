ナガノによるX発マンガ『ちいかわ』とバルセロナ発祥のアートキャンディショップ「PAPABUBBLE／パパブブレ」が初めてコラボレーション。5月8日（金）から全国の「パパブブレ」店舗および公式サイトで「ちいかわキャンディBAG」が発売される。【写真】パッケージもかわいい！『ちいかわ』×「パパブブレ」コラボ商品■オデもキャンディに！今回登場する「ちいかわキャンディBAG」は、個性豊かなキャラクターたちの表情を、熟