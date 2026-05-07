５月７日午前１０時前、北海道八雲町の国道５号で、トラックや乗用車など４台が絡む事故がありました。警察や消防によりますと、この事故で２０代の男性と４０代の男性が搬送されましたが、いずれも意識はあり、会話はできているということです。