ロックバンド・T-BOLANのボーカル・森友嵐士が、5日に高知・高知県立県民文化ホール オレンジホールで開催されたツアー『T-BOLAN LAST LIVE TOUR 2025-2026 終章 SING THE BEST HIT JOURNEY 47』高知公演でステージ復帰を果たした。【ライブ写真】熱いステージ！T-BOLAN ラストツアー高知公演の模様同ツアーは、8月10日に東京・日本武道館で開催されるラストライブ『T-BOLAN LAST LIVE FINAL CHAPTER 2026.08.10 NIPPON BUDOKA