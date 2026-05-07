コメの価格が下落する中、ラーメンチェーン店が「ライス無料食べ放題」を延長します。濃厚な豚骨しょうゆスープに太めの麺が特徴の横浜家系ラーメンを提供するこちらの店では、4月からはじめたライスの無料食べ放題を、5月6日までとしていたものを5月末まで延長します。株式会社ガーデンラーメン事業部・村上佑介さん：本日からオフィスワーカーの方の仕事が始まるので、物価高ではありますが、引き続き「無限ライス」を楽しんで