森永製菓は、冷凍下でも凍らないとろとろのソースが特長の“つゆだく”設計の体験型カップアイス「マミーレ＜キャラメリックプディング＞」を、18日より全国のコンビニエンスストアにて期間限定で発売する。【画像】混ぜて絡めて楽しむ！「マミーレ＜キャラメリックプディング＞」断面図同商品は、カスタードアイスにキャラメル風味ソースをたっぷりかけ、「レストランで出てくる、キャラメルソースがたっぷりかかったプリンの