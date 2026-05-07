お笑いコンビ、ニューヨーク屋敷裕政（40）嶋佐和也（39）が3日のYouTube生配信で、2日に東京ドームで行われたボクシングの4団体統一スーパーバンタム級タイトルマッチ、井上尚弥と中谷潤人による“世紀の一戦”について言及し、ネット上で話題となっている。屋敷はボクシングについて「芸術やわ〜」と絶賛。「何年も意識しとった相手とさ、オヤジがどっちも見とってさ。布袋（寅泰）さんがおってさ。すごい臨場感やんか。その中で