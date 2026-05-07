ドジャースの大谷翔平選手が、6試合26打席ぶりのヒット。打撃復調へ向け、6日（日本時間7日）はマルチヒットの活躍です。ここ5試合ヒットの出ていない大谷選手、長いトンネルを抜けたのは3回の第2打席でした。外の変化球をうまくとらえると、痛烈な打球がライト線へ！大谷選手にとって、これが5月に入り最初のヒット。実に26打席ぶりの1本となる2ベースヒットを放ちます。さらに、第3打席はフォアボールで出塁すると、続くフリーマ