LEXUS（レクサス）は7日、初の“BEV3列シートSUV”モデルである新型『TZ』を世界初公開した。【写真180枚以上】ミニバン・SUVに新たな選択肢…洗練されたデザインのレクサス初の“BEV3列シートSUV”モデル『TZ』内外装全部見せ『TZ』は、レクサスのブランドメッセージである「“DISCOVER” −誰の真似もしない−」から、ライフスタイルやライフステージへのあらゆる可能性の広がりをイメージし、“DISCOVER LIMITLESS”という