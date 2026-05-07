6日、福島県の磐越自動車道でマイクロバスがガードレールなどに突っ込み、21人が死傷した事故で、現場には急ハンドルを切った痕跡などが残っていないことがわかりました。一方、事故にあった生徒が通う新潟県の高校では、7日朝、校長が全校生徒に向けて事故の経緯を説明しました。事故にあった生徒が通う新潟市中央区の北越高校です。7日朝、複数の教職員が見守る中、生徒たちが登校する様子がありました。校舎には、男子ソフトテ