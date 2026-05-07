セブン−イレブンが朝限定でセールを始めます。セールの対象は6種類のパンで午前5時から11時までに限り税抜100円で販売されます。「チョコクリームのふわもちちぎりパン」や「つぶつぶコーンマヨネーズ」は本体価格が58円引きになるほか、「こだわりソースのふんわりコロッケパン」は68円引きとなります。この取り組みは創業感謝祭の一環で、今月12日からは内容量を増やすキャンペーンも予定されています。セブン−イレブン・ジャ