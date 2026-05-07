6日、福島県の磐越自動車道でマイクロバスがガードレールなどに突っ込み、21人が死傷した事故で、現場には急ハンドルを切った痕跡などが残っていないことがわかりました。6日午前7時40分ごろ、郡山市熱海町の磐越道の上り線で、新潟県に住む無職の68歳の男性が運転するマイクロバスがガードレールなどに衝突し、乗っていた高校生など21人が死傷しました。捜査関係者によりますと、現場には明確なブレーキ痕や急ハンドルを切った痕