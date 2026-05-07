元NHKアナウンサー武田真一がMCを務める日本テレビ系「DayDay．」（月〜金曜午前9時）に7日、出演。6日に福島県郡山市の磐越道上り線で起きた死亡事故について、責任の究明を訴えた。この事故は、新潟市の北越高校ソフトテニス部の生徒ら21人が遠征のために乗っていたマイクロバスが路側帯の緩衝材「クッションドラム」やガードレールに衝突し、後続車を巻き込んだ。事故の衝撃で対向車線に投げ出された高校生の稲垣尋斗さん（17）