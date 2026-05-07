３〜７日、鈴木宗男参議院議員（自民党）がモスクワを訪問し、政府、議会の要人と会談した。２０２２年２月２４日にロシアのウクライナ侵攻が起きた後に訪ロした日本の国会議員は鈴木氏だけだ。侵攻後の鈴木氏の訪ロは４回目になる。２３年１０月に鈴木氏がロシアを訪問したことを当時同氏が所属していた「日本維新の会」が問題視した。鈴木氏は維新を離党し、しばらく無所属として活動していたが、２５年７月の参議院議員選挙