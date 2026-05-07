バレーボール男子日本代表の主将・石川祐希（ペルージャ）の偉業を、イタリア紙「ガゼッタ・デロ・スポルト」も報じている。イタリア１部プレーオフ決勝第３戦（６日）で、レギュラーラウンド１位のペルージャは同６位のチビタノーバに３―１で勝利。３戦先勝方式のプレーオフで３連勝を飾り、２季ぶり３度目の優勝を果たした。日本人のイタリア１部リーグ制覇は、２００３年の加藤陽一以来、２人目の快挙となった。今季の石