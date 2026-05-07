【「STRANGER THAN HEAVEN」世界最速インタビュー】 5月7日20時 配信開始予定 セガは、プレイステーション 5/Xbox Series X|S/PC（Steam）用アクションアドベンチャー「STRANGER THAN HEAVEN（ストレンジャー ザン ヘブン）」について、世界最速インタビューを5月7日20時よりYouTubeとニコニコ生放送にて配信する。 あわせて1stトレーラーと