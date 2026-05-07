元レスリング世界女王で、現在はボクシングに挑戦している山本美憂（５１）が、食事をする姿をアップした。７日に自身のインスタグラムを更新し、元総合格闘家の弟・山本ＫＩＤ徳郁さんによるアパレルブランド「ＫＲＡＺＹＢＥＥ」のアカウントをタグ付けし、一枚の写真を披露。金髪は寝ぐせ風で、大きな黒縁メガネも。タンクトップで、５１歳と思えぬ美スタイルを披露した。山本はレスリングの世界選手権で３度優勝。２０