元放送作家の鈴木おさむ氏が７日「Ｘ」（旧ツイッター）を更新。自身のユーチューブ番組に俳優の田中圭が出演したことを明かした。鈴木氏は「本日発表になりましたが、明日金曜日、僕のＹｏｕＴｕｂｅに田中圭くんが出演してくれています。収録はすでに終わっています」と報告。さらに「田中圭くんがメディアに出演するのは、本当に久しぶりになります。そして番組の中でも発表していますが、今年の夏、田中圭くん主演の舞台