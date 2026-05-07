【モデルプレス＝2026/05/07】女優の橋本環奈が6日、フジテレビ系「小泉孝太郎＆ムロツヨシ 自由気ままに2人旅 GW特別編」（よる7時〜）にVTR出演。プライベートで定期的に会う俳優を明かした。【写真】橋本環奈「プライベートでよくご飯を食べる」人気俳優◆橋本環奈、人気俳優と「プライベートでよくご飯を食べる仲」20年来の親友である俳優の小泉孝太郎と俳優のムロツヨシが自由気ままな旅に出る同番組。今回は沖縄県・石垣島を