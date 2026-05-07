生活協同組合コープみらいが（本部・さいたま市）2026年5月6日、公式サイトを更新し、「配送委託先における不適切な衛生管理事案とお詫び」を公開した。ビニール袋に、黄色い液体が入っていたとの訴えが発端の事案だ。「食の安全・安心に関わる極めて重大な事態が発生」コープみらいをめぐっては、4月28日に一般XユーザーがSNSでトラブルを告白。ヨーグルトや納豆などがまとめられたビニール袋に、黄色い液体が入っている写真を添