今日7日の近畿地方は晴れる所が多く、日中の気温はこの時季としては高くなる見込みです。北部や内陸部を中心に、最高気温が30℃以上の真夏日に迫る暑さとなる所があるでしょう。明日8日は全般に雲が広がりやすく、日中を中心に雨が降る見込みです。今日7日晴れる所が多いが、にわか雨の可能性季節外れの暑さの所も今日7日の近畿地方は、晴れる所が多い見込みです。ただ、中部と南部では、にわか雨の可能性があります。晴れてい