ドルクローネは昨日までドル安クローネ高が続く形で9.2000に迫っていたが、昨日欧州市場で安値から反発。今朝も戻り高値圏推移。今日のノルウェー中銀金融政策会合は据え置き見込み。 対円では昨日の17.10円超えから、介入とみられる円買いに16.80円割れを付けて、その後も安値圏。 USDNOK9.2992NOKJPY 16.7954 17:00 預金金利 （5月） 予想 4.0% 前回 4.0%