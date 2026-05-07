アジア株上昇、米イラン戦争終結期待韓国と台湾は史上最高値 東京時間11:10現在 香港ハンセン指数 26598.67（+384.89+1.47%） 中国上海総合指数 4170.92（+10.74+0.26%） 台湾加権指数 42095.97（+957.12+2.33%） 韓国総合株価指数 7415.76（+31.20+0.42%） 豪ＡＳＸ２００指数 8875.00（+81.40+0.93%） アジア株は総じて上昇、米イラン戦争終結期待が広がっている。 イランは同