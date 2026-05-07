6日、五城目町の山に登った男性が滑落して遭難し、７日朝、捜索隊が山中で意識不明の男性を発見しました。 警察や消防によりますと、６日午後３時半ごろ秋田市の相原昭雄さん（７５）から家族に「下山中に滑落し腰を痛めて動けない」と電話がありました。相原さんは６日朝から五城目町の俎板山に１人で登山に出かけていて、家族が消防に通報しました。 ６日の捜索では相原さんは見つからず、７日午前６時に捜索が再開され、午