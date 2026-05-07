ゴールデンウイーク中に政府・日銀が為替介入を行ったのではないかとの市場の見方について、財務省の三村財務官は「コメントする必要はない」と述べました。政府・日銀は先月30日、5兆円規模とみられる円買いの為替介入を実施しましたが、その後も円安圧力が続いています。円相場は、連休中の4日ときのうにも短時間で急速に円高に振れる場面があり、市場からは為替介入ではないかとの見方も出ています。これについて、けさ、三村財