歌手の野口五郎（70）が5日、アコースティックギタリスト・押尾コータローのインスタグラムに登場。娘でピアニストとして活動する文音（あやね）と並んだ親子ショットが公開された。【写真】「素敵な笑顔ですね〜」「幸せそう」野口五郎＆娘・文音の親子ショット押尾は「野口五郎さん（@goronoguchi_official）のライブに行ってきました！」と、野口のデビュー56周年を祝うスペシャルライブ『野口五郎GORO NOGUCHITimeless