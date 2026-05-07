◇ナ・リーグカブス7×−6レッズ（2026年5月6日シカゴ）カブスの鈴木誠也外野手（31）が6日（日本時間7日）、本拠でのレッズ戦に「5番・右翼」で先発出場し、4回の第2打席で適時二塁打を放ち、日米通算1500安打をマークした。チームも3戦連続となるサヨナラ勝ちで8連勝を飾った。鈴木は初回2死の第1打席はニゴロに倒れたが、2−1の4回無死一塁の第2打席で相手先発・シンガーの3球目、外寄りのスライダーを捉えると、打球