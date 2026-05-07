「PAPABUBBLE／パパブブレ」は、SNSやアニメで人気の「ちいかわ」たちをモチーフにした、初のコラボレーションキャンディ『ちいかわキャンディBAG』（税込980円）を発売する。8日より全国の店舗および、パパブブレ公式サイトにて登場。【写真】かわいすぎ！キャンディになっちゃったちいかわたちそれぞれのフレーバーも小さくてかわいい、けれどちょっぴりハードな毎日を送る「ちいかわ」が、パパブブレのキャンディの世界へ