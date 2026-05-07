サッカー日本代表は前回のワールドカップ（Ｗ杯）カタール大会以降、ドイツ、ブラジル、イングランドとＷ杯優勝経験のある強豪を次々と破り、初優勝を掲げて北中米３か国大会に臨む。世界の背中を追いかけてきた日本サッカーの「現在地」を探る。日本の現在地＜１＞３月３０日、イングランド代表戦の前日記者会見。日本代表の森保監督は、外国メディアからＷ杯優勝の可能性を問われ、こう答えた。「たとえイングランドに勝利し