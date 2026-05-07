■バレーボールイタリアセリエAプレーオフ決勝第3戦ペルージャ3ー 1 チヴィタノーヴァ（日本時間7日、ペルージャ）【日程一覧】バレーボール『ネーションズリーグ2026』6月3日開幕 ！ 初戦は女子がフランス、男子はウクライナと激突日本代表キャプテン石川祐希（30）が所属するペルージャがセットカウント3ー1（25ー27、26ー24、25ー22、25ー20）で勝利し、2大会ぶり3度目の優勝。石川は11シーズン目で初のタイトルを手にし