【「月刊少年チャンピオン」6月特大号】 5月7日 発売 価格：750円 （C）秋田書店 【拡大画像へ】 秋田書店は、「月刊少年チャンピオン 6月特大号」を5月7日に発売した。価格は750円。 表紙と巻頭グラビアには“グラビア界最強ボディ”の称号を持つ榎原依那さんが登場。付録として、B4ポスター、両面クリアファイルがついてくるほか、6月号限定QUOカードや直