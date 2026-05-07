さまざまな人の本音に対し、MCのウエストランド・井口浩之ととろサーモン・久保田かずのぶが本音で斬り込む、赤裸々音声バラエティ『耳の穴かっぽじって聞け！』。5月4日（月）に放送された同番組では、ゲストにバイきんぐ・小峠英二が登場。仕事のオファーを受けるか決めるときの線引きについて語った。【映像】バイきんぐ小峠の本音炸裂！“もう情報番組に出ない理由”も判明今回はMC2人とゲストの小峠が、テレビスタッフ80名に