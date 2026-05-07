潟上市が発注した工事を巡り、最低制限価格を漏らし公正な入札を妨害したとして、市の幹部職員など男3人が逮捕されました。警察はほかに同じような入札妨害がなかったかや、見返りがあったかどうかなどを詳しく調べています。官製談合防止法違反と公契約関係競売入札妨害の疑いで6日午後逮捕されたのは、潟上市都市建設課の課長だった菅原摂容疑者55歳です。秋田市に本店を置き、電気工事など手掛ける深沢電装の社長 深沢公一容疑