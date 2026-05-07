¥ì¥®¥å¥éー¥·ー¥º¥ó¾å°Ì8¥Áー¥à¤Ë¤è¤ë¡Ö¤ê¤½¤Ê¥°¥ëー¥× B.LEAGUE CHAMPIONSHIP 2025-26¡×¤¬¤¤¤è¤¤¤è³«Ëë¤¹¤ë¡£ËÜ¹Æ¤Ç¤Ï¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥·¥Ã¥×¤Î½Ð¾ì¥Áー¥à¤ò¾Ò²ð¡£8¥Áー¥àÌÜ¤Ï¥ì¥®¥å¥éー¥·ー¥º¥ó½ªÈ×¤ËÂç¤­¤¯À®ÀÓ¤ò¿­¤Ð¤·¤¿ÀéÍÕ¥¸¥§¥Ã¥Ä¤ò¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤¹¤ë¡£ ºÇ½ªÀá¤ò£²Ï¢¾¡¡¢ÅÔ¹ç£µÏ¢¾¡¤ÇÅìÃÏ¶è2°Ì¤ò³ÎÄê¡£¤é¤é¥¢¥êー¥ÊÅìµþ¥Ù¥¤¤ËËÜµòÃÏ¤ò°Ü¤·£²Ç¯ÌÜ¤Ç½é¤È¤Ê¤ëCS¤Ç¤Î