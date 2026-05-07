ESRより、女性向けにデザインされたMagSafe対応のマグネット式カードウォレット『ESR Aura クラッチマグネットウォレット』が、Amazonで発売中だ。 関連：【画像あり】ヴィーガンレザーを使ったデザイン 本製品は、自分らしさを自由に表現する女性のライフスタイルから着想を得た「Aura（オーラ）」シリーズの新ラインアップ。スマートフォンサイズながらハンドバッグのような存在感を