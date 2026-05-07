バイエルンのGKマヌエル・ノイアーがUEFAチャンピオンズリーグ(欧州CL)のベスト4敗退後、自チームに決定力が足りなかったことを指摘した。バイエルンは6日の準決勝第2戦で昨季王者のパリSGをホームに迎え、1-1のドロー。第1戦の4-5から逆転することはできず、2試合合計5-6で敗れた。UEFA公式サイトによると、ノイアーは敗因の1つとして、パリSGとの決定力の差を挙げている。「今日は攻撃面で決定力に欠けていたと思う。決定