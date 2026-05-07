UEFAチャンピオンズリーグ(欧州CL)準決勝第2戦が6日に開催され、バイエルンは昨季王者パリSGに屈して決勝進出を逃した。ビンセント・コンパニ監督のコメントをUEFA公式サイトが伝えている。4月28日に敵地で行われた第1戦は4-5。逆転を目指してホームでの第2戦に臨んだバイエルンだったが、開始早々に先制を許すと、反撃は後半アディショナルタイムにFWハリー・ケインが決めた1点にとどまり、2戦合計5-6でベスト4敗退となった。