開催：2026.5.7 会場：カウフマン・スタジアム 結果：[ロイヤルズ] 1 - 3 [ガーディアンズ] MLBの試合が7日に行われ、カウフマン・スタジアムでロイヤルズとガーディアンズが対戦した。 ロイヤルズの先発投手はコール・ラガンズ、対するガーディアンズの先発投手はジョセフ・カンティーヨで試合は開始した。 3回裏、4番 サルバドール・ペレス 2球目を打ってライトへの犠牲フライでロイ