【写真】木村拓哉の最新ショット／カット前の様々なヘアスタイル 木村拓哉が自身のInstagramを更新し、ヘアカット後の最新ショットを公開した。 ■木村拓哉、前髪重めの“新ヘア”披露 木村は、「伸びてた髪をカットしていただきました！でも、前髪は敢えて残しめに…。いつも、ありがとうございます。近々の撮影もこのノリで行ったります！」というコメントとともに、自撮りショットを投稿。 公開された写真では、前髪を