【写真＆動画】大森元貴『ゼンジン未到とイ/ミュータブル～間奏編～』ステージショット／ミセス公式が投稿した大阪公演の動画 Mrs. GREEN APPLEの大森元貴が自身のXとInstagramを更新し、幻想的なライブショットを公開。独特な世界観あふれる写真の数々が注目を集めている。 ■大森元貴、幻想的なライブショットを公開 大森はXで「#ゼンジン未到とイミュータブル」と添えて4枚の写真を投稿。