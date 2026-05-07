アクシアルリテイリング [東証Ｐ] が5月7日昼(11:30)に決算を発表。26年3月期の連結経常利益は前の期比0.7％増の127億円になったが、27年3月期は前期比6.2％減の120億円に減る見通しとなった。 直近3ヵ月の実績である1-3月期(4Q)の連結経常利益は前年同期比25.0％減の24.1億円に減り、売上営業利益率は前年同期の3.9％→2.8％に悪化した。 株探ニュース