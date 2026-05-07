ＡＭＧホールディングス [東証Ｓ] が5月7日昼(11:30)に業績修正を発表。26年3月期の連結経常利益を従来予想の17.2億円→18.1億円(前の期は14.4億円)に5.3％上方修正し、増益率が19.3％増→25.7％増に拡大し、従来の2期ぶりの過去最高益予想をさらに上乗せした。 会社側が発表した上方修正後の通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の連結経常利益も従来予想の9.5億円→10.4億円(前年同期は8.2億円)に9.6