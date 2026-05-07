7日前引けの日経平均株価は続伸。前週末比3402.75円（5.72％）高の6万2915.87円で前場の取引を終了した。東証プライムの値上がり銘柄数は1278、値下がりは261、変わらずは28と、値上がり銘柄の割合は80％を超えた。 日経平均プラス寄与度トップはＳＢＧ で、日経平均を717.64円押し上げ。次いでアドテスト が527.37円、東エレク が424.39円、ファストリ が204.35円、イビデン が201.13円と続いた。 マイナス寄与度は22