7日前引けの東証スタンダード市場は値上がり銘柄数991、値下がり銘柄数426と、値上がりが優勢だった。 個別ではテクニスコ、インスペック、ＡＫＩＢＡホールディングス、日本電子材料、ミナトホールディングスなど6銘柄がストップ高。ソケッツ、トライアイズ、北川精機は一時ストップ高と値を飛ばした。ＪＥＳＣＯホールディングス、平安レイサービス、ジーエルテクノホールディ